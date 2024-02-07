Названа дата послания Путина Федеральному собранию

РИА Новости: послание Путина Федеральному собранию состоится 27-28 февраля

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, скорее всего, состоится 27 или 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе.

Один из собеседников агентства рассказал, что командировка в Москву у губернатора одного из восточных регионов запланирована на 27 февраля. Еще один источник РИА Новости у другого главы региона сообщил, что «послание стоит в графике на 28 февраля».