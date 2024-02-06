Кремль ответил на данные о возможных сроках оглашения послания Путина парламенту

Песков: Путин может огласить послание парламенту в конце февраля — начале марта

Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее Песков заявлял, что подготовка президента к посланию парламенту уже идет. При этом пресс-секретарь Путина не назвал его дату.

В 2023 году глава государства огласил послание парламенту 21 февраля в Гостином дворе. До этого президент обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Песков объяснял это напряженным графиком главы государства.