Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 6 февраля 2024Россия

Кремль ответил на данные о возможных сроках оглашения послания Путина парламенту

Песков: Путин может огласить послание парламенту в конце февраля — начале марта

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию в конце февраля — начале марта, допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Ранее Песков заявлял, что подготовка президента к посланию парламенту уже идет. При этом пресс-секретарь Путина не назвал его дату.

В 2023 году глава государства огласил послание парламенту 21 февраля в Гостином дворе. До этого президент обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Песков объяснял это напряженным графиком главы государства.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России объяснили отказ США говорить о крушении Ил-76

      Продюсер назвал причину отмен концертов Кристины Орбакайте

      В России стало еще дороже летать экономклассом

      В Аргентине объяснили отказ от вступления в БРИКС

      Российские саперы рассказали об обезвреживании натовских «Колокольчиков»

      В РУСАДА рассказали о продолжении расследования дела Валиевой

      Песков высказался о слухах об интервью Путина Карлсону

      В Кремле прокомментировали слухи о полном запрете VPN-сервисов в России

      Кремль ответил на данные о возможных сроках оглашения послания Путина парламенту

      Песков анонсировал встречу Путина с председателем Верховного суда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше