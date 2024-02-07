Среда обитания
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09:56, 7 февраля 2024Среда обитания

Неизвестные превратили квартиру в российском городе в приют для собак

Неизвестные превратили квартиру в Медвежьегорске в приют для собак

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

По вине неизвестных квартира в Медвежьегорске (Карелия) превратилась в приют для десятка собак. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Медвежьегорск Online» в соцсети «ВКонтакте».

По словам одной из жительниц дома, расположенного по адресу улица Артемьева, 1, в одной из пяти квартир был организован приют для собак. При этом хозяин жилплощади много лет назад уехал из города и не появляется там. Женщина утверждает, что всего животных в проблемной квартире около 10. Она добавила, что собак никто не выгуливает, а кормить их приходят ночью. Попасть в помещение удалось лишь сотруднику полиции — происходящее в квартире он описал словом «ужас».

«Полов в комнате нет, вонь неимоверная, собаки роют норы в земле и живут там. Так вот, представьте, как живется остальным соседям, бесконечный лай, вой и вонь. Иногда стоят такие вопли, как будто с них шкуру живьем снимают или они жрут друга», — пожаловалась жительница дома.

Жильцы несколько раз обращались в администрацию Медвежьегорска — та направила письмо собственнику квартиры, однако они предполагают, что давно покинувший город хозяин жилплощади может быть не в курсе, что в ней происходит. Они призвали определить собак в муниципальный приют, чтобы вернуться к нормальной жизни и помочь животным.

В конце января стало известно, что новосибирец поселил в своей квартире 50 кошек и разозлил соседей.

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      Полина Кислицына
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