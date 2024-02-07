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23:25, 7 февраля 2024Силовые структуры

Невеста участника СВО потратила все деньги с его счета

«КП»: участник СВО заявил в полицию на потратившую 800 тысяч с его счета невесту
Архивное фото

Архивное фото. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Ногинска подал заявление в полицию на свою невесту. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

Как стало известно изданию, пара познакомилась еще в школе. В 2022 году они начали общаться теснее и планировали пожениться, но в октябре того же года молодого человека мобилизовали.

Перед отъездом боец попросил невесту отправлять по 20 тысяч рублей ежемесячно его сестре. Поначалу Лариса переводила деньги, однако спустя время перестала это делать. Кроме того, позже в соцсетях девушка выложила фото новой машины. Сестра бойца СВО заподозрила неладное, поскольку Лариса нигде не работала.

Тогда сестра военного решила попросить у брата 400 тысяч рублей в долг, якобы на машину. По подсчетам молодого человека, на карте должно было быть около 700-800 тысяч рублей. Однако невеста отказалась переводить сумму, заявив, что денег на карте нет.

Во время отпуска участник СВО написал заявление в полицию. По факту кражи с банковского счета возбудили уголовное дело. По данным «КП», речь идет о 800 тысячах рублей.

Ранее участника СВО на Украине Андрея Мозгового обокрали на 1,2 миллиона рублей, пока он лежал в коме.

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      Марина Совина
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