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16:45, 7 февраля 2024Ценности

Невысоких россиянок с пышными формами призвали убрать из гардероба пять вещей

Фото: Unsplash

Дизайнер Наз Маер призвал невысоких россиянок с пышными формами призвали убрать из гардероба пять вещей. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

В первую очередь эксперт посоветовал избавиться от мешковатой одежды и укороченных брюк. В первом случае лучше присмотреться к полуприлегающим силуэтам, а во втором — классическим прямым моделям.

Кроме того, специалист предложил не носить блузы и топы с высокой горловиной и декором в области декольте, поскольку они могут сделать бюст визуально массивным. Данные предметы гардероба следует заменить на варианты с V-образным вырезом. По мнению Маера, они вытягивают шею и стройнят верхнюю часть тела.

Собеседник издания также упомянул укороченные жакеты и массивные украшения. Так, стильными альтернативами послужат удлиненные прямые пиджаки из плотного материала, которые можно носить расстегнутыми, и минималистичные ювелирные украшения.

Ранее дизайнер Наз Маер назвал россиянкам вечно модные вещи в гардеробе. По словам эксперта, в трендах все еще преобладают сумки-портфели и пуловеры в стиле old money. При этом второе изделие, как правило, должно быть изготовлено из качественного кашемира, тонкой шерсти или плотного трикотажа.

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      Мария Винар
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