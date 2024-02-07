Британский аналитик Меркурис: ВС РФ наносят точные удары по военным объектам ВСУ

Британский эксперт Александр Меркурис рассказал, по каким целям наносят удары Вооруженные силы России (ВС РФ) на территории Украины. Об этом он высказался в интервью журналисту Дэнни Хайфону, опубликованном на YouTube.

Меркурис раскрыл цели ударов России, подчеркнув, что российские солдаты атакуют военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если внимательно следить за ударами российских ракет, то можно увидеть, что каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы ПВО. Все имеет военную цель», — подчеркнул аналитик из Британии.

Эксперт добавил, что российские силы всегда бьют только по целям ВСУ, в то время как Киев обстреливает гражданские поселения и совершает военные преступления.

Ранее Белый дом признал, что целями российских ударов на Украине являются военные объекты. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.