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21:30, 6 февраля 2024Мир

Белый дом признал нанесение Россией ударов по военным целям на Украине

Белый дом признал, что целями ударов РФ на Украине являются военные объекты

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что целями российских ударов на Украине являются военные объекты, такие как места сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник в этот раз не стал говорить о целенаправленных атаках на гражданские объекты, обвинения в этом Москва неоднократно опровергала.

Кирби уточнил, что в зимние месяцы продолжаются российские удары дронов, крылатых и баллистических ракет по двум группам целей на Украине.

«Первое — это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины», — отметил он.

По словам представителя Белого дома, Киев нуждается в поставках средств противовоздушной обороны для отражения подобных ударов, однако новые пакеты вооружений не передаются из-за разногласий в Конгрессе США по поводу выделения дополнительных бюджетных средств.

Ранее Кирби заявил, что отсутствие помощи от Вашингтона заставляет командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимать трудные решения о том, сколько снарядов они могут использовать в этот день, а сколько следует придержать.

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      Марина Совина
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