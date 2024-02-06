В Белом доме раскрыли последствия отсутствия помощи США Украине

Кирби: отсутствие помощи США Украине заставляет ВСУ принимать трудные решения

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби раскрыл последствия отсутствия новой военной помощи США для Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник отметил, что сложившаяся ситуация заставляет командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимать трудные решения о том, сколько снарядов они могут использовать в этот день, а сколько следует придержать.

«Они принимают решения о маневрах, исходя из своей способности продолжать поддержку своих военных в полевых условиях дальше, им трудно», — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома не стал прогнозировать возможное развитие ситуации в случае продолжения задержки с согласованием финансирования, однако напомнил, что американская и любая другая помощь является для Украины важной и жизненно необходимой, администрация США продолжает работать над тем, чтобы предоставить ее.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты не смогут поддерживать ВСУ без одобрения Конгресса в 2024 году, так как для военной помощи необходимо принять законопроект о дополнительных ассигнованиях.

