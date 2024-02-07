Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:41, 7 февраля 2024Ценности

Оксана Самойлова показала внешность без наращенных волос

Кадр: @samoylovaoxana

Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала внешность без наращенных волос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша записала в сторис видео, в котором рассказала, что носила накладные пряди с 20 лет, не делая при этом перерывы. В связи с этим она спросила у подписчиков, стоит ли ей вновь прибегать к наращиванию. «Если вы скажете, что так можно ходить и это не ужас ужасный ужаснейший, то я не буду наращивать», — заявила Самойлова.

Так, узнав мнения поклонников, бизнесвумэн решила обратить внимание на свою естественную красоту. «Решено. Я буду восстанавливать и отращивать свои волосы. 99 процентов написали, что сносно», — отметила она.

В январе Самойлова с матерью показали на видео лица без макияжа. Блогерша и ее родственница продемонстрировали естественную внешность, позируя рядом с распущенными волосами.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией. Что стало причиной?

      В Европе захотели увеличить стоимость шенгенской визы

      Россиянка забрала из дома девятимесячную дочь и исчезла

      Стало известно о начале Россией операции по возвращению Красного Лимана

      Популярный российский блогер рассказал о приглашении на канал Соловьева

      Японское судно не смогло найти застрявших во льдах косаток

      ЦИК назвал сроки публикации предвыборных программ кандидатов в президенты

      В Австрии испугались победы выступающей против помощи Украине партии

      В Киеве произошел пожар в Голосеевском районе

      В России рассказали о возможностях системы «Гонец 2.0»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше