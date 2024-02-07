Блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала внешность без наращенных волос. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша записала в сторис видео, в котором рассказала, что носила накладные пряди с 20 лет, не делая при этом перерывы. В связи с этим она спросила у подписчиков, стоит ли ей вновь прибегать к наращиванию. «Если вы скажете, что так можно ходить и это не ужас ужасный ужаснейший, то я не буду наращивать», — заявила Самойлова.

Так, узнав мнения поклонников, бизнесвумэн решила обратить внимание на свою естественную красоту. «Решено. Я буду восстанавливать и отращивать свои волосы. 99 процентов написали, что сносно», — отметила она.

В январе Самойлова с матерью показали на видео лица без макияжа. Блогерша и ее родственница продемонстрировали естественную внешность, позируя рядом с распущенными волосами.