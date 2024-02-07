Онищенко заявил о выдохшемся COVID-19

Онищенко заявил, что COVID-19 выдохся, а ситуация с ним не вызывает беспокойства

COVID-19 выдохся, ситуация с ним в России контролируемая, заявил академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, чьи слова приводит РИА Новости. Об этом он сообщил в ходе видеомоста «Биобезопасность стран ЕАЭС» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«COVID-19 выдохся. Омикрон уже два года циркулирует, чуть-чуть меняется... Но это не значит, что не может появиться другой коронавирус», — пояснил он.

По его словам, ситуация с коронавирусом в мире также не вызывает никакого беспокойства. На данный момент не появилось каких-либо новых штаммов, которые могли бы вызвать пандемию.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса на данный момент продолжается. «Прошедшая пандемия, на самом деле, продолжающаяся, потому что возбудитель никуда не делся, его стало только больше, дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и науке», — сказал он.