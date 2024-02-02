В центре Гамалеи заявили о продолжении пандемии COVID-19

Глава центра Гамалеи Гинцбург заявил о продолжении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса на данный момент продолжается. Такое мнение выразил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, чьи слова приводит «Интерфакс».

Об этом он заявил во время Дня здоровья на выставке-форуме «Россия».

«Прошедшая пандемия, на самом деле, продолжающаяся, потому что возбудитель никуда не делся, его стало только больше, дала мощнейший толчок многим технологическим направлениям в здравоохранении и науке», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 в России уступил место другим вирусам, поэтому массово от него не прививают. Она уточнила, что в осенний период в стране отмечался рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, который соответствовал стандартным показаниям эпидемиологического сезона, а в данный момент в России преобладают респираторные вирусы и грипп.