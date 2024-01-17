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13:50, 17 января 2024Россия

Глава Роспотребнадзора объяснила отсутствие массовой вакцинации от COVID-19

Попова: COVID-19 уступил место гриппу, поэтому массово от него не прививают

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Коронавирус в России уступил место другим вирусам, поэтому массово от него не прививают. Так отсутствие массовой вакцинации объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Главный санитарный врач уточнила, что в осенний период в стране отмечался рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, который соответствовал стандартным показаниям эпидемиологического сезона, а в данный момент в России преобладают респираторные вирусы и грипп.

Попова подчеркнула, что россияне могут вакцинироваться от COVID-19 индивидуально по назначению врача.

16 января Роспотребнадзор сообщил «Ленте.ру», что в стране отмечается рост заболеваемости COVID-19. За неделю число выявленных случаев коронавируса выросло на 12,6 процента и составило свыше 27 тысяч. При этом преобладающим вариантом является омикрон-штамм.

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В ноябре 2023 года Попова заявляла, что вакцинация от COVID-19 в этом эпидемиологическом сезоне не требуется ввиду отсутствия значимых рисков, связанных с коронавирусом. Однако она советовала пройти сезонную вакцинацию против гриппа.

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      Константин Лысяков
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