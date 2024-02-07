Опубликован снимок вызвавшего снегопад в Москве циклона «Ольга»

«Роскосмос» показал снимок вызвавшего снегопад в Москве циклона «Ольга»

Государственная корпорация «Роскосмос» показала спутниковый снимок циклона «Ольга», вызвавшего сильный снегопад в Москве. Снимок опубликован в Telegram компании.

Фотография была сделана космическим аппаратом «Метеор-М». Уточняется, что циклон образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья. «В Москве пик североатлантического циклона ожидается сегодня», — говорится в сообщении. По прогнозу специалистов, к выходным высота сугробов в столице может достичь 58 сантиметров. Как отметили в компании, в последний раз такое было в 1999 году.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковые фотографии циклона «Ваня», обрушившегося на центральную часть России. Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» к утру 15 декабря высота сугробов в столице на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров.