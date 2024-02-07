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15:11, 7 февраля 2024Мир

Почти четверть захваченных ХАМАС заложников не пережили плен

Представитель ЦАХАЛ Хагари: почти четверть заложников ХАМАС не пережили плен

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Почти четверть захваченных исламистской группировкой ХАМАС заложников не пережили плен. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает газета The Times of Israel.

В частности, речь идет о 32 из 136 заложников, а судьба еще 20 остается неизвестной. «ЦАХАЛ сопровождает семьи заложников в эти сложные и трудные дни, а наши представители предоставляют семьям любую подтвержденную информацию об их близких», — подчеркнул представитель оборонного ведомства. Он также подчеркнул, что ЦАХАЛ «работает всеми способами, чтобы вернуть [заложников] домой, и собирает всю информацию о них и их условиях».

Дополнительно сообщается, что среди 32 заложников есть двое израильских военных: Орон Шауль и Хадар Голдин. Они были захвачены ХАМАС еще в 2014 году.

Ранее военные ЦАХАЛ обнаружили в сумках у сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) оружие и взрывчатку. Израиль обвиняет это ведомство в сотрудничестве с ХАМАС.

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      Максим Габриелян
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