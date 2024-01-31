Армия Израиля нашла взрывчатку у сотрудников агентства ООН

ЦАХАЛ нашел оружие и взрывные устройства в сумках у сотрудников БАПОР

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружила в сумках у сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) большое количество оружия и взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба армии в Telegram.

Также у них нашли автоматы Калашникова, боеголовки для РПГ, магазины для оружия, самодельные взрывные устройства, ручные гранаты, сообщают сотрудники израильской армии.

29 января Израиль предоставил перечень работников агентства ООН по Палестине, которых обвинили в поддержке ХАМАС.

Ранее стало известно о прекращении финансирования БАПОР со стороны 16 стран-доноров из-за начавшегося расследования в отношении его сотрудников. Их обвинили в содействии атаке движения ХАМАС на Израиль 7 октября.