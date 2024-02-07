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20:37, 7 февраля 2024Силовые структуры

Подозреваемого в расправе над пенсионерками потребовали заочно арестовать

СК потребовал заочно арестовать подозреваемого в убийстве женщин в Подмосковье

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) потребовал заочно арестовать Михаила Борзых, подозреваемого в расправе над тремя пенсионерками в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Заседание назначили на утро 8 февраля.

По данным mk.ru, Борзых 34 года, он жил в Звенигороде и какое-то время работал в ГИБДД. По предварительной версии, мужчина скрылся за границей.

Трех пенсионерок с пулевыми ранениями обнаружили в подвале частного дома в деревне Свитино. Потерпевшими оказались владелица завода ТИАЛ и две ее подруги. Сначала злоумышленник выпустил в женщин несколько пуль, а затем упаковал их тела в полиэтилен и перенес в подвал.

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      Илона Палей
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