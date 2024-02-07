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12:43, 7 февраля 2024Мир

Посол Степанов обвинил Канаду в сворачивании торговых связей с Россией

Посол Степанов заявил о сокращении торговли России с Канадой после начала СВО
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: RogerRockcliffe / Wikimedia

После начала СВО на Украине Канада инициировала полное сворачивание хозяйственных связей с Россией, что привело к ощутимому сокращению товарооборота между двумя странами. О вреде для торговли заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов, сообщает РИА Новости.

«С началом СВО России на Украине Оттава фактически инициировала тотальную блокировку российско-канадских хозяйственных связей. Из-за подобных недружественных действий двусторонняя торговля дышит на ладан. Товарооборот за 11 месяцев 2023 года составил около 83 миллионов долларов США. Для сравнения: по итогам 2021 года — 2,2 миллиарда долларов», — заявил дипломат.

Ранее Степанов сообщил, что Москва передала запрос на экстрадицию ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки (Гунько), в отношении которого в России возбуждено дело о геноциде, в компетентные органы Канады. «Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы», — сказал дипломат. Он отметил, что запрос представляет собой целый пакет документов.

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      Виктория Кондратьева
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