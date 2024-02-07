Поставки трубопроводного газа из России в Европу резко выросли

«Ведомости»: поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли в 1,4 раза

По итогам января 2024 года суммарные поставки трубопроводного газа из России в Европу выросли в 1,4 раза (на 41 процент) в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 2,52 миллиарда кубометров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные «Газпрома».

При этом почти половина (1,29 миллиарда кубометров) из поставленных в январе объемов топлива пришлась на транзит через территорию Украины в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию. Этот показатель превысил значение за тот же период 2023 года на 32 процента. Еще 1,29 миллиарда кубометров газа (плюс 51 процент к январю 2023-го) поставили по предназначенной для ЕС ветке «Турецкого потока».

Аналитики связывают резкое увеличение поставок российского трубопроводного газа в Европу (в годовом выражении) с рядом факторов, включая похолодание в европейских странах. На этом фоне страны ЕС увеличили отбор топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) в 1,9 раза к тому же месяцу прошлого года, до 18,2 миллиарда кубометров.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что по итогам 2023 года поставки российского трубопроводного газа в Европу сократились почти на 30 процентов и составили 99,6 миллиарда кубометров. Ключевой причиной подобной динамики стала остановка прокачки топлива по трубопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток».