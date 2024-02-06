Продажи российского газа по трубопроводам упали на 30 процентов
По итогам 2023 года экспорт российского газа по трубопроводам сократился почти на 30 процентов, до 99,6 миллиарда кубометров. Об этом во время выступления в Совете Федерации рассказал вице-премьер Алекснадр Новак, передает «Коммерсантъ».
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) также сократился, но меньше — только на 1,9 процента, до 45,4 миллиарда кубометров после регазификации. Добыча упала на 5,5 процента, до 635,9 миллиарда кубометров, а поставки газа внутри страны выросли на 2,8 процента, до 500 миллиардов кубометров.
Потребление газа в двигателях автомобилей увеличилось до 2,2 миллиарда кубометров, а производство крупнотоннажных полимеров снизилось на 2,8 процента, до 6,9 миллиона тонн.
Основной причиной снижения экспорта трубопроводного газа остается остановка поставок топлива в Европу по трубопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток». В 2022 году они оказали существенное влияние на результат экспорта, но уже осенью того года качать газ можно было только через украинскую газотранспортную систему и «Турецкий поток».
Рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай не сможет компенсировать потери европейского рынка, потому что даже на максимуме мощности они составит не более двух третей «Северного потока». Вместе с тем сроки начала строительства газопровода «Сила Сибири-2» по-прежнему неизвестны.