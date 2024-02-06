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21:16, 6 февраля 2024Экономика

Продажи российского газа по трубопроводам упали на 30 процентов

Вице-премьер РФ Новак: экспорт трубопроводного газа упал на 30 процентов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

По итогам 2023 года экспорт российского газа по трубопроводам сократился почти на 30 процентов, до 99,6 миллиарда кубометров. Об этом во время выступления в Совете Федерации рассказал вице-премьер Алекснадр Новак, передает «Коммерсантъ».

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) также сократился, но меньше — только на 1,9 процента, до 45,4 миллиарда кубометров после регазификации. Добыча упала на 5,5 процента, до 635,9 миллиарда кубометров, а поставки газа внутри страны выросли на 2,8 процента, до 500 миллиардов кубометров.

Потребление газа в двигателях автомобилей увеличилось до 2,2 миллиарда кубометров, а производство крупнотоннажных полимеров снизилось на 2,8 процента, до 6,9 миллиона тонн.

Основной причиной снижения экспорта трубопроводного газа остается остановка поставок топлива в Европу по трубопроводам «Ямал — Европа» и «Северный поток». В 2022 году они оказали существенное влияние на результат экспорта, но уже осенью того года качать газ можно было только через украинскую газотранспортную систему и «Турецкий поток».

Рост поставок по газопроводу «Сила Сибири» в Китай не сможет компенсировать потери европейского рынка, потому что даже на максимуме мощности они составит не более двух третей «Северного потока». Вместе с тем сроки начала строительства газопровода «Сила Сибири-2» по-прежнему неизвестны.

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      Платон Щукин
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