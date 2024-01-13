«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 12 января установил новый исторический рекорд поставок газа в Китай

«Газпром» 12 января установил новый исторический рекорд по суточным поставкам трубопроводного газа в Китай. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Поставки совершались по газопроводу «Сила Сибири», они вновь превысили суточные контрактные обязательства компании.

«Газпром» обновил рекорды, установленные 3 и 2 января и зафиксированные сразу после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором на 2024 год.

Поставки совершаются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).

В конце декабря 2023 года глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что компания планирует в 1,5 раза увеличить поставки газа в Китай. Он добавил, что в 2025 году Россия планирует поставлять 38 миллиардов кубометров топлива.

