«Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в Китай

«Газпром» 3 января установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай

3 января российский энергохолдинг «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок природного газа в Китай. В этот день экспорт топлива по трубопроводу «Сила Сибири» вновь превысил суточные контрактные обязательства компании, сообщает в Telegram пресс-служба монополиста.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 января после выхода суточных поставок трубопроводного газа в Китай на новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года. Речь идет о соглашении российского монополиста с нефтегазовым концерном CNPC, уточнили в «Газпроме».

Ранее глава энергохолдинга Алексей Миллер заявил, что суммарные объемы поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» в Китай вырастут в полтора раза по итогам 2023 года. Речь шла об экспорте в общей сложности 22,7 миллиарда кубометров против 15,5 миллиарда в 2022-м.

При этом выйти на полную загрузку трубопровода в «Газпроме» планируют уже в 2025 году. К тому времени экспорт может достичь планки в 38 миллиардов кубов. Таким образом монополист сможет исполнить все контрактные обязательства перед китайским нефтегазовым концерном CNPC, заключил Миллер.