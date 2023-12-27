«Газпром» запланировал в этом году в 1,5 раза увеличить поставки газа в Китай

Миллер: «Газпром» планирует в этом году 1,5 раза увеличить поставки газа в Китай

«Газпром» планирует в этом году 1,5 раза увеличить поставки газа в Китай, об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит ТАСС.

«В этом году поставки газа в Китай будут в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, а в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства», — отметил он.

Миллер уточнил, что в 2025 году Россия планирует поставлять 38 миллиардов кубических метров топлива. По итогам 2022 года страна экспортировала по газопроводу «Сила Сибири» 15,5 миллиардов кубометров, в этом году «Газпром» может поставить более 23,2 миллиардов.

Глава компании также отметил, что в настоящее время газ в Китай поставляется с превышением контрактных обязательств, 23 декабря был установлен исторический рекорд суточных поставок.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что китайская сторона, как и российская, рассчитывает на скорейшее завершение переговоров о проекте газопровода «Сила Сибири-2». В настоящее время продолжается согласование условий договора между «Газпромом» и китайской CNPC.

