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21:02, 7 февраля 2024Бывший СССР

Появился рейтинг украинских чиновников по заработку за первый год конфликта

Опубликован заработок украинских чиновников за первый год военного конфликта
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинские журналисты опубликовали рейтинг топ-чиновников с самым большим заработком за первый год военного конфликта. Сведения появились на сайте издания «Слово и дело».

Наиболее высокооплачиваемым чиновником стал бывший министр обороны Украины Алексей Резников — его доход составил более 1,26 миллиона гривен (более трех миллионов рублей). Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заработал более 1,24 миллиона гривен.

Тройку лидеров замкнул министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, который заработал 1,16 миллиона гривен. Наименьший заработок зафиксирован у министра социальной политики Оксаны Жолнович — 515 тысяч гривен.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа предложила обложить граждан Украины налогом с покупки нового iPhone. «Новый iPhone за 60-70 тысяч гривен может облагаться налогом. Если вы зарабатываете больше 20 тысяч гривен, то вы могли бы платить военный сбор не полтора процента, а три процента», — заявила нардеп.

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