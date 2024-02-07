Предполагаемое секс-видео Дрейка вызвало фурор в сети

В сети появилось предполагаемое секс-видео с рэпером Дрейком

В сети появилось предполагаемое секс-видео с канадским рэпером Дрейком (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм), которое вызвало фурор среди пользователей интернета. На это обратило внимание издание In Touch Weekly.

Неизвестно, каким образом видео попало в сеть, однако отмечается, что кадры распространились в соцсетях после того, как они были опубликованы фан-аккаунтами исполнителя на платформе X. «Бро, я только что узнал, почему Дрейк в тренде», — написал один из пользователей соцсети. «Врать не буду, Дрейк действительно идеальный чувак», — добавил другой.

Сам артист публично не прокомментировал утечку кадров. При этом стример Kick Adin Ross заявил, что артист отреагировал на ситуацию, отправив ему «восемь смеющихся эмодзи», пишет The Independent.

Ранее сообщалось, что американская певица Тейлор Свифт решила начать судиться с создателями порнодипфейка с ее участием. Так, на сайте Celeb Jihad появились картинки, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), на которых исполнительница в обнаженном видео появляется на матче футбольной команды Kansas City Chiefs, за которую играет ее возлюбленный Трэвис Келси.