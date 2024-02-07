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12:00, 7 февраля 2024Мир

Председатель Республиканской партии подаст в отставку из-за давления Трампа

Председатель республиканцев Макдэниэл хочет уйти в отставку после критики Трампа
Ронна Ромни Макдэниэл

Ронна Ромни Макдэниэл. Фото: Mike Segar / Reuters

Председатель Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл начала переговоры с руководством партии по уходу с должности после критики от экс-президента США Дональда Трампа. Как сообщает Bloomberg, ее отставка возможна уже в конце этого месяца.

В ответ на вопрос на американском телеканале NewsMax о том, следует ли Макдэниэл уйти в отставку, Трамп сказал: «Я думаю, она это знает. Я думаю, она это понимает». Экс-президент считает, что Макдэниэл сделала недостаточно для создания партийной инфраструктуры по сбору денежных средств для его поддержки на выборах 2024 года, поясняет Bloomberg.

Глава Национального комитета Республиканской партии хочет освободить свою должность после праймериз республиканцев в Южной Каролине 24 февраля. По данным CNN, решение Макдэниэл связано с тем, что команда Трампа уже рассматривает новых кандидатов на должность главы комитета.

Ронна Ромни Макдэниэл возглавляет свою партию с 2017 года, когда бывший президент Трамп лично поддержал ее выдвижение.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп рассмотрит кандидатуру бывшего губернатора штата Массачусетс Митта Ромни, который также является дядей Ронны Макдэниэл, на пост госсекретаря.

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      Лина Пивоварова
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