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07:29, 7 февраля 2024Россия

Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена

Пушков высмеял пресс-секретаря Байдена за отказ комментировать его оговорки
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать историю президена США Джо Байдена о его недавнем общении с умершим почти 30 лет назад коллегой. Политик высказался в Telegram-канале.

Пушков отметил, что Карин Жан-Пьер часто просят прокомментировать оговорки американского лидера. «Белый дом в тупике: стоящая на трибуне кудрявая женщина (назвать ее пресс-секретарем язык не поворачивается) регулярно отказывается отвечать на вопросы журналистов, как только речь заходит о странных высказываниях Байдена», — написал Пушков.

По словам сенатора, Жан-Пьер можно понять. «После января 1996 года никто из мировых политиков, кроме Байдена, с Миттераном не встречался», — высмеял он.

Накануне, 6 февраля, Байден рассказал, что, на полях саммита G7 в Великобритании общался с покойным президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. При этом Байден, вероятно, имел в виду действующего главу Франции Эммануэля Макрона.

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      Марина Совина
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