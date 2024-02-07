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20:37, 7 февраля 2024Культура

Раскрыт бюджет сериала «Слово пацана»

Володькин заявил, что съемки «Слова пацана» обошлись в сотни миллионов рублей

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Слово пацана. Кровь на асфальте» является «дорогим сериалом». Об этом генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин рассказал РБК.

Володькин не назвал точный бюджет проекта, однако отметил, что речь идет про «сотни миллионов рублей на восемь серий». «Наши собственные затраты мы окупили в первый месяц после выхода первой серии, тогда как средний по рынку срок возврата инвестиций — шесть месяцев», — поделился гендиректор онлайн-кинотеатра.

Ранее российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев рассказал об угрозах, которые поступали ему после выпуска книги. Писатель отметил, что в ходе создания произведения он брал интервью у свидетелей того периода времени, а также у людей с криминальным прошлым.

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