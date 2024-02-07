Режиссер фильма о Жириновском оценил шансы Кологривого сыграть политика

Режиссер фильма о Жириновском Баранов заявил, что Кологривый похож на политика

Режиссер фильма о политике Владимире Жириновском Александр Баранов оценил шансы актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого сыграть главную роль в его картине. Слова Баранова приводит «Ридус».

Кинематографист заявил, что Кологривый внешне похож на лидера партии ЛДПР, однако проект находится на старте и думать о выборе актеров пока рано. «Показали фотографии, по фотографиям очень похож, но надо смотреть, как на самом деле», — отметил Баранов.

Режиссер добавил, что провести кастинг планируется в течение полутора-двух месяцев. По данным издания, агент Кологривого отказался обсуждать возможное участие артиста в пробах.

О сходстве Кологривого и Жириновского также заявил депутат тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин. «Мне кажется, что внешне несколько похож Никита Кологривый. Да и по характеру вроде актер тоже со своей точкой зрения и тоже холерик», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что биографический фильм о политике будет называться «Жириновский. Взлет».