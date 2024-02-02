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10:55, 2 февраля 2024Культура

Стало известно о съемках байопика про Жириновского

В России снимут фильм об основателе ЛДПР Владимире Жириновском

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России снимут байопик о политике и основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом стало известно из Telegram-канала «Новости кинопроизводства».

По данным портала, биографический фильм будет называться «Жириновский. Взлет». Отмечается, что режиссером может выступить Александр Баранов, работавший над картинами «Игла», «Елки-2», «Громовы», «Екатерина» и «Джентльмены, удачи!». Остальные подробности о байопике не уточняются.

Ранее стало известно, что Жириновский вошел в топ отечественных политиков 2023 года по версии россиян.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин предложил национализировать фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина. Парламентарий заявил, что поддержавший Вооруженные силы Украины (ВСУ) Локшин не должен получать прибыль с выхода картины.

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      Мария Рюрикова
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