Россиян предупредили о подвохах в звонках руководителей

«Код Безопасности»: мошенники стали чаще звонить россиянам от имени начальников

Телефонные мошенники стали чаще звонить россиянам от имени их руководителей. О таком подвохе в беседе с «Лентой.ру» предупредил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

«В последние несколько месяцев в разы участились случаи угрозы типа FakeBoss («поддельный начальник» — прим. «Ленты.ру»). Ее цель — получение конфиденциальных данных сотрудников компании и внутренних документов. В таких случаях мошенники обычно связываются с работниками по телефону или в социальных сетях с помощью фейкового аккаунта, открытого на имя генерального директора или топ-менеджера», — рассказал Шуленин.

По его словам, мошенники все чаще прибегают к использованию искусственного интеллекта. Он помогает им менять свои голоса и фоновые шумы, чтобы сделать звонок более реалистичным. Это — один из многих примеров адаптации киберпреступников к существующим методам защиты от них.

«Одним из распространенных приемов является также подделка номеров телефонов, чтобы они выглядели как звонки от легитимных организаций. Также частое изменение номера телефона позволяет мошенникам избежать попадания в черные списки сотовых операторов», — констатировал Шуленин.

При этом зачастую преступники делают вид, что они звонят для решения экстренной проблемы, которая требует принятия немедленных мер. Этот эмоциональный прием повышает уровень тревожности потенциальной жертвы, что вынуждает ее принимать решения в спешке и необдуманно.

Тем временем названы недопустимые в разговоре с телефонными мошенниками слова. Их не рекомендуется произносить, потому что они могут быть использованы преступниками для голосового подтверждения банковских действий и операций от имени жертвы.