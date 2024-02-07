Россиян предупредили о повышении цен в отелях

РСТ: средний чек за пребывание в отелях России вырос до 25 процентов

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по инфраструктурным проектам Алексей Мусакин предупредил туристов о повышении цен в отелях страны. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист рассказал, что по итогам 2023 года средний чек за пребывание в гостиницах Ярославля вырос почти на 25 процентов, Москвы — на 15 процентов. «По загрузке прирост в январе-августе был 10,4 процента, точных данных по декабрю еще нет, но, по нашим подсчетам, он составит в районе 8,5-9 процентов», — пояснил Мусакин.

Эксперт отметил, что по итогам прошлого года доходы отечественных отелей увеличились примерно на 15 процентов за счет роста среднего чека и загрузки, санаториев — снизились на 4,6 процента. «При этом расходы выросли на 17 процентов», — добавил он.

Мусакин подчеркнул, что с санаторно-курортными организациями все существенно хуже. «Выручка у них упала (...). По данным Росстата, со 195 миллиардов до 186 миллиардов рублей», — указал он.

Ранее в феврале в Турции захотели побить рекорд по числу туристов из России в 2024 году. Об этом сообщил советник мэра Антальи по туризму и бывший глава турецкой Федерации отельеров (TÜROFED) Осман Айык. Рекорд по количеству отдыхающих в популярной курортной стране россиян был установлен в 2019 году.