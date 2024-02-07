Россиянам назвали правила вождения в метель

Автоэксперт Сажин: при поездке на машине в метель нужно запастить теплыми вещами

В метель автолюбителям лучше воздержаться от поездок на машине. Тем же, кто не может этого сделать, нужно соблюдать несколько важных правил, рассказал автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной службой новостей (ОСН).

Специалист советует включить световые приборы — противотуманные фары и противотуманные фонари сзади, если автомобиль ими оборудован. Кроме того, следует снизить скорость и соблюдать дистанцию. «Если на заснеженной трассе впереди себя вы видите, что машина начинает сбавлять скорость, надо не лететь ей под зад, а соблюдать безопасную дистанцию, чтобы идущий позади вас транспорт тоже мог среагировать», — пояснил Сажин.

Автоэксперт также призвал запастись теплыми вещами на случай возникновения большого затора на трассе. Особенно актуален этот совет для владельцев электромобилей, считает Сажин. «Если на такой машине разрядится батарейка, и она встанет посреди дороги, то ничем согреть ее уже будет нельзя. Никакой бензин попросить у товарищей по дороге не получится», — заключил специалист.

Ранее автомобилистам напомнили пять важных действий перед весенним выездом. Так, к началу весны нужно посетить автомойку, чтобы смыть с машины реагенты. В противном случае оставшиеся на корпусе и подвеске вещества могут привести к коррозии.