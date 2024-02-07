Автомобилистам напомнили о важных действиях перед весенним выездом

«БелНовости»: перед весной нужно смыть с машины реагенты и проверить аккумулятор

Заранее подготовить автомобиль к выезду требуется не только с приходом холодов, но и с потеплением. О важных действиях перед весной автомобилистам напомнили эксперты издания «БелНовости».

К началу весны стоит посетить автомойку. Реагенты, надолго оставаясь на корпусе и подвеске машины, приводят к коррозии. Привести в порядок машину можно не только снаружи, но и внутри: очистить обивку сидений, коврики и пластмассовые поверхности в салоне.

В конце зимы следует проверить состояние стеклоочистителей. Необходимо удостовериться, не скрипят ли они и не оставляют ли на лобовом стекле разводы. Поможет очистка резиновой ленты либо регулировка прижима. Случается, что без замены пружины и «дворников» в целом не обойтись.

Кроме того, специалисты советуют осмотреть аккумулятор: протереть его, зачистить контакты и проверить уровень электролита. Также стоит убедиться, достаточно ли в автомобиле моторного масла и тормозной жидкости.

Ранее россиянам рассказали о нюансах зимней мойки машины. Посещать автомойку необходимо при температуре не ниже 15 градусов мороза. После мороза автомобиль должен постоять в тепле 5-10 минут, тогда покрытие машины не потрескается. Чересчур горячая вода может повредить стекла и кузов.