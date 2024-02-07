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11:35, 7 февраля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили плюсы и минусы популярного метода профилактики простуд

Эндокринолог Павлова: закаливание запускает ускоренный курс старения

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

Экстремальное закаливание запускает процесс ускоренного старения, но вместе с этим укрепляет сосуды и иммунитет, считает эндокринолог Зухра Павлова. Плюсы и минусы популярного метода профилактики простуд она перечислила в Telegram.

Павлова рассказала, что после обливания ледяной водой или другого экстремального способа закаливания организм испытывает сильный стресс и вбрасывает в кровь огромное количество гормонов кортизола и адреналина. В результате человек ощущает невероятный прилив сил и хорошего настроения. «На деле же вы сознательно выбираете для себя ускоренный курс старения, потому что организм не может воспринимать адекватно такое издевательство над собой», — считает Павлова.

При этом эндокринолог признала, что при закаливании укрепляются сосуды, иммунная система начинает работать эффективнее и человек меньше болеет. Однако, по мнению Павловой, это временный эффект — если прекратить процедуры, организму сразу перестанет хватать сил сопротивляться инфекциям.

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Тем, кто решил попробовать закаляться, Павлова посоветовала начинать делать это постепенно. Процедуры нужно проводить регулярно и тщательно следить за реакцией организма, добавила она. Врач предупредила, что закаливания не рекомендуются гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее Павлова назвала особую технику дыхания одной из мер профилактики болезни Альцгеймера. По ее словам, чтобы снизить риск заболевания, нужно вдыхать и выдыхать воздух по пять секунд.

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      Екатерина Улитина
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