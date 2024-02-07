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20:31, 7 февраля 2024Экономика

Россиянам рассказали об увеличении их доходов

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян за 2023 год выросли на 5,4 %

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

За 2023 год доходы в России в годовом выражении выросли на 5,4 процента. Об этом рассказали аналитики Росстата.

С января по декабрь реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились к четвертому кварталу 2022 года на 8 процентов, к третьему кварталу 2023-го — на 23,1 процента.

В среднем на душу населения денежные доходы в 2023 году выросли до 50,265 тысячи рублей в месяц. К четвертому кварталу 2022 года они увеличились на 14,9 процента, а к третьему кварталу 2023-го — на 26,7 процента.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что россиян с зарплатой в конвертах ждет низкая пенсия. По ее словам, из-за неуплаты страхового взноса впоследствии человек может получить неожиданно малые выплаты и остаться без справедливых возмещений по временной нетрудоспособности. «Да, никто у нас не останется без пенсии, но она будет самой маленькой. Вряд ли это устроит того, кто трудился всю жизнь», — пояснила она.

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      Вячеслав Агапов
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