Россиян предупредили о главных опасностях зарплаты в конвертах

Депутат Бессараб предупредила россиян с зарплатой в конвертах о низкой пенсии

Практика получения зарплат в конвертах плоха, в первую очередь, для самого сотрудника. Из-за неуплаты страхового взноса в последствии человек может получить неожиданно низкую пенсию, а также остаться без справедливых выплат по временной нетрудоспособности. Об этой связи «Ленте.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«С этой практикой все сложнее, чем кажется на первый взгляд. Хотя, казалось бы, на первый взгляд, какая разница, как именно человек получает зарплату? На самом деле, выплаты в конверте — это уход от страхового взноса. Значит, например, человек может на пять лет позже выйти на обычную пенсию, получая только социальную. Да, никто у нас не останется без пенсии, но она будет самой маленькой. Вряд ли это устроит того, кто трудился всю жизнь», — заметила политик.

Также зарплата в конвертах, как объяснила Бессараб, ставит под вопрос оплату временной нетрудоспособности. Ведь сумма выплат зависит не только от трудового стажа, но и от средней зарплаты.

«То есть, если человек заболеет, он не получит суммы, требуемой на оплату лекарств, а ведь это бывает очень серьезно. Бывает, что болезнь оказывается длительной, а человек даже не может получить поддержку и помощь. Соглашаться на выплаты в конвертах не стоит», — заключила депутат.

Ранее из результатов опроса, проведенного «Зарплатой.ру», стало известно, что в случае потери дохода прожить на существующие накопления больше месяца не сможет 41 процент опрошенных россиян. На то, чтобы продержаться полгода и более отложенных средств хватит только у 20 процентов респондентов.