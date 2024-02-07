Россияне бросились скупать ноутбуки ушедшего из страны бренда

«Известия»: продажи ноутбуков Apple в РФ выросли более чем на 20 % в 2023 году

В 2023 году россияне резко нарастили закупки ноутбуков MacBook Air и Pro ушедшего из РФ американского бренда Apple. За 12 месяцев продажи этой техники в стране выросли более чем на 20 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет компании-партнера нескольких производителей электроники.

Продукция компании Apple перестала официально поставляться в Россию еще в 2022 году. Несмотря на это, американский бренд в 2023 году остался одним из лидеров отечественного рынка ноутбуков. Доля лэптопов Apple в РФ за этот период времени выросла в сравнении с показателем 2022-го на процентный пункт, до 6 процентов, уточнили эксперты.

Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов, включая налаживание цепочек поставок российскими ритейлерами по параллельному импорту и появление на рынке флагманских новинок с чипом M3. Кроме того, у Apple в России сохраняются преданные поклонники, которые не готовы переходить на технику других брендов, заключили они.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Fplus сообщила, что по итогам 2023 года резко выросли продажи российских ноутбуков. Их реализация достигла уровня в 256 тысяч штук. В денежном выражении показатель вырос втрое, до 8,4 миллиарда рублей.