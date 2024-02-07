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12:16, 7 февраля 2024Путешествия

Россияне заплатили 1,8 миллиона рублей за дом у моря в Таиланде и лишились жилья

На Пхукете россияне лишились 1,8 миллиона рублей из-за фейкового риелтора

Фото: Unsplash

Пара российских туристов лишилась 1,8 миллиона рублей после того, как арендовала жилье у фейкового риелтора в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Перед отпуском на Пхукете россияне сняли виллу у моря онлайн и заплатили залог. Прибыв на остров, путешественники поняли, что лишились жилья и денег, потому что никакой брони на дом не было.

Обманутые туристы обратились в полицейский участок. Сейчас в деле разбираются правоохранители.

Ранее другой россиянин, который отправился в Таиланд на зимовку, раскрыл траты на жизнь в этой стране. По его словам, в месяц он тратит 80 тысяч рублей, около половины этой суммы уходит на аренду небольшого дома.

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      Мария Борисова
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