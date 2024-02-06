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19:03, 6 февраля 2024Путешествия

Россиянин раскрыл траты на зимовку в Таиланде

Зимующий в Таиланде россиянин рассказал, что тратил по 80 тысяч рублей в месяц

Фото: Florian Wehde / Unsplash

Россиянин, отправившийся на зимовку в Таиланд, раскрыл траты на жизнь в этой курортной стране. Своими впечатлениями он поделился в беседе с Ura.ru.

По словам Павла из Нижневартовска, в месяц он тратит в Таиланде около 80 тысяч рублей. Половина суммы, 40 тысяч рублей, уходит на аренду небольшого дома. «Острова, как правило, чуть дороже, чем континент. Например, в Патайе жить очень дешево, там есть целые русские районы», — заметил зимующий турист.

Он также рассказал, что коммунальные услуги в пляжной стране стоят дороже, чем в России. Только за свет приходится отдавать по 5 тысяч рублей в месяц. Что касается еды, Павел предпочитает питаться вне дома и отдает за это около 20 тысяч рублей. Кроме того, к расходам в месяц прибавляется аренда скутера, который является популярным видом транспорта среди местных жителей. Это обойдется в 8 тысяч рублей.

Еще одной обязательной статьей трат он назвал необходимость поездки к границе другой страны для обновления срока пребывания в Таиланде. «Чаще всего люди без местного гражданства ездят в Лаос или Малайзию. Есть специальные компании, которые за оплату привозят автобус с туристами на границу, где те проходят досмотр, получают необходимые штампы. Сейчас это стоит больше 5 тысяч рублей с человека», — объяснил турист.

Ранее нашествие медуз на пляжах Пхукета попало на видео. Спасатели не уточнили, к какому именно виду принадлежат медузы, вынесенные 30 января на западное побережье популярного у россиян курорта Таиланда. Однако они заверили, что эти морские существа не опасны для людей.

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      Зарина Дзагоева
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