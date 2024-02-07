Россиянин напал с ножом на посетителя бара после отказа пустить его в компанию

Россиянину не дали присоединиться к компании в баре, и он заколол посетителя

В Алтайском крае 29-летний россиянин предстанет перед судом за расправу над 25-летним жителем Славгорода. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в одну из ночей октября 2023 года компания молодых людей отдыхала в баре, когда к ним подошел находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый. Мужчина хотел присоединиться к незнакомой компании, но получил отказ. Расстроенный россиянин стал дебоширить и вести себя агрессивно. Он вышел на улицу, где вступил в конфликт с 25-летним посетителем бара, когда тот отвлекся, злоумышленник выхватил нож и нанес два удара в грудь и живот.

Ранения, полученные молодым человеком, оказались несовместимы с жизнью, медикам не удалось его спасти. Дело с утвержденным прокурором Немецкого национального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 января в Республике Бурятия задержали 49-летнего россиянина, расправившегося с сожительницей после ссоры.