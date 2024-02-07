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15:17, 7 февраля 2024Россия

Россиянин выбросил с пятого этажа двухлетнюю девочку из-за видения

Житель Татарстана выбросил с пятого этажа двухлетнюю девочку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Татарстане житель казанского поселка Юдино выбросил с пятого этажа девочку из-за привидевшегося ему пожара. Об этом пишет Mash Iptash в Telegram.

По информации канала, девочка в возрасте примерно двух лет упала в сугроб. Свидетели происшествия занесли ребенка в магазин. По словам очевидцев, россиянин является наркоманом, и у него началась белая горячка.

В свою очередь, «Подъем» уточняет в Telegram, что девочка упала на козырек магазина, снег на котором смягчил удар. Как выяснило издание, до этого мужчина угрожал, что сбросит детей. Его задержали полицейские.

Данные о состоянии девочки, а также подробности о втором ребенке, не уточняются.

Ранее в Екатеринбурге пьяный 30-летний мужчина выбросил годовалую дочь из окна квартиры на пятом этаже во время ссоры с женой. Конфликт между супругами произошел 30 декабря. Ребенок четыре дня пролежала в сугробе, спасти младенца не удалось.

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      Константин Лысяков
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