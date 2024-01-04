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13:16, 4 января 2024Россия

Пьяный россиянин выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже

В Екатеринбурге отец выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге пьяный 30-летний мужчина повздорил с женой и выбросил маленькую дочь из окна на пятом этаже. Годовалая девочка четыре дня пролежала в сугробе, спасти ее не удалось, сообщает Telegram-канал Shot.

Ссора супругов произошла 30 декабря, после нее родители забыли про ребенка, который лежал в сугробе на морозе возле дома на улице Посадской. Девочку нашли лишь 3 января возле подъезда многоэтажки.

Отца сразу же задержали полицейские. Ранее он был судим за грабеж, кражи и мошенничество. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Острогожске Воронежской области на лестничной площадке жилого дома около подвала обнаружили новорожденную девочку. Ребенок был одет по возрасту и сезону, а также завернут в пеленку и плед.

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      Варвара Кошечкина
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