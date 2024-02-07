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11:41, 7 февраля 2024Среда обитания

Россиянка отсудила полмиллиона рублей за скользкую дорогу

Жительница Перми отсудила полмиллиона рублей за скользкую дорогу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жительница Перми отсудила у товарищества собственников жилья (ТСЖ) полмиллиона рублей за скользкую дорогу. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мотовилихинского районного суда сообщает Ura.ru.

В марте 2023 года россиянка по пути в продуктовый магазин поскользнулась на тротуаре, упала и получила множественные травмы ноги. После прохождения лечения она пошла в суд, чтобы взыскать потраченные на него деньги и компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей с ТСЖ. В результате суд в полной мере удовлетворил иск пермячки — товарищество собственников жилья выплатит пострадавшей полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 14 тысяч рублей за лечение и судебные расходы.

В начале января стало известно, что житель Березников Пермского края отсудил у управляющей компании сотни тысяч рублей за протечку крыши.

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      Полина Кислицына
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