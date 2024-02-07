Россиянка разместила в сети изображение с призывом к терроризму и получила штраф

Суд Ростова оштрафовал женщину, разместившую изображение с призывом к терроризму

Южный окружной военный суд приговорил к штрафу в размере 550 тысяч рублей Оксану Бойко, разместившую в сети ложную информацию о Вооруженных силах (ВС) России и изображение с призывом к терроризму. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Женщину признали виновной по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета») и пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды») УК РФ.

По версии следствия, в период с 16 марта по 4 апреля 2022 года подсудимая, находясь в Запорожской области, разместила в соцсетях ложную информацию, дискредитирующую Российскую армию. Кроме того, 14 марта 2022 того же года она выложила в сеть изображение, содержащее публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, которое скопировала у другого пользователя.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы Никиту Яковлева, распространявшего идеологию терроризма в разговоре с другим заключенным на территории колонии.