Российский бизнес назвал западные санкции окном возможностей

РСПП: импортозамещение в России становится импортоопережением

Российский бизнес за последние два года совершил рывок в импортозамещении. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что западные санкции стали для отечественных компаний «окном возможностей», а импортозамещение все больше становится импортоопережением. Глава РСПП назвал основой для такого прорыва не только поиск партнеров, способных заменить продукцию ушедших из России брендов, но и новую технологическую базу и модернизацию производств.

Однако президент союза предпринимателей отметил, что российский бизнес все еще сильно зависит от импорта. По его оценке, импортотехнологическую зависимость отмечают более 60 процентов компаний РФ.

В конце декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов включил импортозамещение в перечень основных направлений инвестиционной перестройки российской экономики. В качестве другого ключевого пункта он выделил капиталовложения в «логистическую структуру». Белоусов также отметил, что российские отрасли, которые выпускают товары длительного пользования и оборудование, растут на один-два процента в месяц, что в годовом измерении дает рост в 15-20 процентов.