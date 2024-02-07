Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:28, 7 февраля 2024Экономика

Российский бизнес назвал западные санкции окном возможностей

РСПП: импортозамещение в России становится импортоопережением

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российский бизнес за последние два года совершил рывок в импортозамещении. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что западные санкции стали для отечественных компаний «окном возможностей», а импортозамещение все больше становится импортоопережением. Глава РСПП назвал основой для такого прорыва не только поиск партнеров, способных заменить продукцию ушедших из России брендов, но и новую технологическую базу и модернизацию производств.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

Однако президент союза предпринимателей отметил, что российский бизнес все еще сильно зависит от импорта. По его оценке, импортотехнологическую зависимость отмечают более 60 процентов компаний РФ.

В конце декабря первый вице-премьер Андрей Белоусов включил импортозамещение в перечень основных направлений инвестиционной перестройки российской экономики. В качестве другого ключевого пункта он выделил капиталовложения в «логистическую структуру». Белоусов также отметил, что российские отрасли, которые выпускают товары длительного пользования и оборудование, растут на один-два процента в месяц, что в годовом измерении дает рост в 15-20 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?

      Российский автопроизводитель резко поднимет зарплаты

      Суд приговорил россиянина к 20 годам колонии за сексуальное насилие над дочерьми

      Стало известно о новой возможной дате визита Путина в Турцию

      Ипотеку под три-пять процентов предложили выдавать некоторым россиянам

      Зубные щетки использовали для DDoS-атаки

      Визит Путина в Турцию отложили

      В России резко подорожали экскурсионные туры

      Гутерриш оценил ситуацию в Совбезе ООН как крупнейший тупик

      Российский бизнес назвал западные санкции окном возможностей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше