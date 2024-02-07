Счетчики на воду оказались невыгодными для некоторых россиян

Адвокат Бабичев: в некоторых домах счетчики на воду не помогут сэкономить

Счетчики на воду оказались невыгодными некоторым россиянам — они помогут сэкономить на оплате коммунальных услуг не во всех домах. Об этом рассказал адвокат Александр Бабичев в беседе с aif.ru.

Речь идет, например, о случаях, когда в здании установлен общедомовой прибор учета, но не все собственники поставили счетчики в своих квартирах. «Постановление Правительства РФ 354 "О предоставлении коммунальных услуг" закладывает в расчет ГВС для общедомовых нужд формулу, по логике которой при расчете платы за потребление воды владельцы счетчиков в квартирах оплачивают ее расход в доме сверх норматива. Потери определяются по общедомовому счетчику. То есть жильцы со счетчиками будут оплачивать воду, используемую для технических нужд, и расход воды сверх норматива жильцами, у которых счетчиков нет», — пояснил юрист.

Бабичев добавил, что ставить счетчики может также быть невыгодного тем, кто расходует воду больше норматива. Однако стоит обратить внимание на коэффициенты, введенные в 2017 году. «Они равны 50 процентам нормы потребления, при том что установленная норма горячего водоснабжения — 4,7 кубометра на человека в месяц. Эту цифру умножаем на коэффициент (1,5) и получаем 7,05 кубометра. Такой или больший объем надо использовать одному человеку без счетчика, чтобы окупить затраты на оплату по нормативу», — рассказал Бабичев.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на оплате счетов за воду. По словам экспертов, избежать более высоких сумм удастся, если регулярно проверять состояние труб и своевременно чинить сантехнику.