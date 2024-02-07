Шансы Кологривого сыграть Жириновского оценили

Кинокритик Сычев: Кологривый мог бы сыграть Жириновского

Кинокритик Сергей Сычев оценил шансы актера и звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого сыграть главную роль в фильме о политике Владимире Жириновском. Его слова приводит NEWS.ru.

По словам Сычева, Кологривый — талантливый актер. «Мы сейчас не говорим о его каких-то личных качествах, а только о профессиональных. Видно, что это серьезный артист, и он, в принципе, мог бы сыграть Жириновского», — сказал он.

При этом кинокритик подчеркнул, что окончательное решение остается за режиссером, так как все зависит от замысла кинематографиста и того, что он хочет показать.

Ранее режиссер фильма о политике Александр Баранов оценил шансы Никиты Кологривого сыграть главную роль в его картине. Кинематографист заявил, что Кологривый внешне похож на лидера партии ЛДПР, однако проект находится на старте и думать о выборе актеров пока рано.