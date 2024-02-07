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19:55, 7 февраля 2024Силовые структуры

Следователи завели дело на выбросившего из окна девочку россиянина

На выбросившего из окна дочь россиянина возбудили уголовное дело

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь малолетнего ребенка. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый в преступлении отец девочки задержан, в момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ЧП произошло 7 февраля в казанском поселке Юдино. Подозреваемый выбросил с пятого этажа девочку из-за привидевшегося ему пожара. Двухлетний ребенок упал в сугроб, благодаря чему остался жив.

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      Владимир Седов
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