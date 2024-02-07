Следователи завели дело на выбросившего из окна девочку россиянина

На выбросившего из окна дочь россиянина возбудили уголовное дело

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь малолетнего ребенка. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, подозреваемый в преступлении отец девочки задержан, в момент совершения преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ЧП произошло 7 февраля в казанском поселке Юдино. Подозреваемый выбросил с пятого этажа девочку из-за привидевшегося ему пожара. Двухлетний ребенок упал в сугроб, благодаря чему остался жив.