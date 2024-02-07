В России резко вырос спрос на обучение в одной из сфер бизнеса

«Авито Услуги»: спрос на обучение в бьюти-сфере за год вырос на 82 процента

Спрос на курсы по обучению с нуля и профессиональной переподготовке в сфере красоты и здоровья на «Авито Услугах» вырос на 82 процента в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года, подсчитали аналитики сервиса. Они также выделили самые востребованные направления. С результатами исследования о резком росте спроса на обучение одной профессии ознакомилась «Лента.ру».

Выяснилось, что активнее всего обучаться бьюти-индустрии идут жители Ростова-на-Дону (прирост составил 114 процентов), Казани (+83), Санкт-Петербурга (+70), Краснодара (+65) и Москвы (+62).

Самыми востребованными направлениями для обучения стали наращивание ресниц — спрос вырос на 183 процента, парикмахерское дело (+148), работа мастера по бровям (+120), а также косметология (+108). Кроме того, у россиян вырос спрос на получение знаний в направлениях: шугаринг (+117), массаж (+100), маникюр (+87) и перманентный макияж (+76).

В столице мастер-классы по наращиванию ресниц стоят от 500 рублей. Самые дорогие программы обучения — курсы по колористике, косметологии и перманентному макияжу — предлагают учебные центры и академии красоты. Диапазон цен — от 90 до 300 тысяч рублей. В регионах за 200 рублей можно купить базовые инструкции и теоретические гайды для новичков в бьюти-индустрии, а практические курсы по профессиональной переподготовке могут стоить от 3,3 тысячи до 300 тысяч рублей.

Ранее заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что наиболее высокооплачиваемыми профессиями на российском рынке в 2024 году станут сферы, связанные с биологией. Речь идет о биотехнических и химико-технических специальностях.

