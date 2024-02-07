69-я параллель
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15:22, 7 февраля 202469-я параллель

Стадо лесных бизонов совершило налет на владения россиянина и попало на видео

В Якутии стадо лесных бизонов разграбило владения россиянина и съело его сено

В Якутии стадо лесных бизонов совершило налет на владения россиянина, наткнулось на его запасы и перекусило заготовленным для других животных сеном. Последствия налета диких зверей попали на видео, его публикует портал ЯСИА.

На опубликованных кадрах видно уже сытых животных, которые развалились на разворошенной копне сена.

Как сообщили в дирекции биологических ресурсов Якутии, о риске захода диких животных на сенокосные угодья было известно изначально, поскольку данная территория является ареалом распространения лесных бизонов. Россиян попросили надежнее защищать свои владения.

При этом известно, что бизоны представляют опасность не только для собственности человека, но и для него самого. Так ранее житель американского штата Юта Хален Карбахал едва не распрощался с жизнью после того, как решил погладить соседских бизонов.

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      Марк Леонов
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